"Зенит" и "Валенсия" могут обменяться игроками

"Валенсия" и "Зенит" ведут переговоры об обмене футболистами, сообщает O Jogo.

По информации ресурса, "летучие мыши" хотят заполучить Луиша Нету, которого "Зенит" ранее отказался им продавать за 5 миллионов евро.

Таким образом, "Валенсия" предлагает обменять футболиста на защитника Аймена Абденнура.

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