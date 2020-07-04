"Зенит" имеет право обратного выкупа Лесового из тульского "Арсенала"

Генеральный директор питерского "Зенита" Александр Медведев раскрыл детали трансфера полузащитника Даниила Лесового в тульский "Арсенал".

"В договоре аренды было право на выкуп игрока и "Арсенал" им воспользовался. Это говорит о том, что Лесовой прогрессирует. Если он будет прогрессировать дальше – у нас есть право обратного выкупа", - цитирует Медведева "Р-Спорт".

"Канониры" выкупили права на 22-летнего хавбека за 600 тысяч евро, а с самим игроком заключили контракт до 2023 года.

Лесовой провёл в тульской команде почти два сезона (с лета 2018 года), сыграл 44 матча, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

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