"Зенит": "Информация о решении по замене газона на стадионе "Санкт-Петербург" не соответствует действительности"

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"Зенит": "Информация о решении по замене газона на стадионе "Санкт-Петербург" не соответствует действительности"
В "Зените" опровергли информацию о том, что на стадионе "Санкт-Петербург" будет произведена газона и из-за этого матч чемпионата России против ЦСКА может быть перенесен на арену "Петровский".

"Информация о якобы принятом решении по замене газона на стадионе "Санкт-Петербург" не соответствует действительности. Коллегиальное решение всех сторон процесса будет принято после первой части сезона. По понятным причинам позиция и мнение "Зенита" будут определяющими. К тому же на данном этапе существующее покрытие показывает положительную динамику, и его качество постепенно улучшается", - приводят слова пресс-службы российские СМИ.

Не пропустите: Матч "Зенит" - ЦСКА может быть перенесен на стадион "Петровский". | http://soccernews.ru

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