"Зенит" инициирует обращение в УЕФА по поводу матча с "Челси"
СМИ узнали о планах питерского "Зенита" обратиться в УЕФА через Российский футбольный союз.
По информации "Чемпионата", клуб хочет добиться допуска на матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Челси" всех заявленных футболистов.
На сегодняшний день игру рискуют пропустить полузащитники Клаудиньо, Малком и Вильмар Барриос, побывавшие в Южной Америке. Многие страны этого континента в Англии относятся к красной ковидной зоне.
В "Зените" считают, что отсутствие каких-либо игроков в матче с "Челси" по нефутбольным причинам нарушит спортивный принцип. Не исключено, что встречу придётся перенести из Лондона на нейтральное поле.
Не пропустите: Малком и Клаудиньо покинули расположение сборной Бразилии из-за просьбы "Зенита". | http://soccernews.ru
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