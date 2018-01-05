"Зенит", "Интер" и "Арсенал" поборются за форварда "Ахмата" Жабу

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"Зенит", "Интер" и "Арсенал" поборются за форварда "Ахмата" Жабу

"Зенит", "Интер" и "Арсенал" проявляют интерес к бразильскому нападающему "Ахмата" Лео Жабе, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, все три клуба рассматривают возможность приобретения футболиста в зимнее трансферное окно. Грозненцы могут согласиться расстаться с ним за 6 миллионов евро.

В этом сезоне 19-летний Жаба провел за "Ахмат" 20 матчей и забил 3 гола.

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