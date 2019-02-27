"Зенит" интересным образом поздравил Семака

Сегодня, 27 февраля, главному тренеру "Зенита" Сергею Семаку исполнилось 43 года. Сине-бело-голубые поздравили специалиста интересным образом.



Игроки команды организовали для Семака живой коридор, после чего Семаку вручили подарок - игровую форму хоккейного клуба СКА и бутылку вина.

"Зенит" занимает 1 место турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 34 балла. Ближайший матч сине-бело голубые проведут 7 марта с "Вильярреалом" в рамках 1/8 Лиги Европы.

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