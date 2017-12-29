"Зенит" интересовался Черышевым

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"Зенит" интересовался Черышевым

Отец полузащитника "Вильярреала" Дениса Черышева Дмитрий рассказал, что его сын доволен нынешним клубом.

"Если ему нравится и он получает удовольствие в "Вильярреале", то я рад за него. Единственное, всегда советую не оставаться в зоне комфорта. Тогда ты опускаешь руки и забываешь, для чего ты в команде. У меня были игроки, которые не хотели бороться за место в составе. Они меняли клуб, но – самое интересное – в новом тоже не играли.

Была ли вероятность его перехода в "Рубин" четыре года назад? Когда "Атлетико" играл с "Рубином", я приехал в мадридский отель, мы поговорили с Курбаном Бекиевичем, посмеялись. И он предложил: если есть возможность, то с удовольствием возьмет себе Дениса. Я спросил у сына: "Поедешь?" Ответ: "Нет". Все, тема закрыта. Кстати, буквально месяц назад такой же интерес был от "Зенита". Но и здесь до переговоров не дошло", – приводят слова Черышева российские СМИ.

В этом сезоне 27-летний Черышев провел за "Вильярреал" 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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