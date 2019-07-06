"Зенит" интересуется 18-летним защитником "Рубина"

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"Зенит" интересуется 18-летним защитником "Рубина"

Питерский "Зенит" может переманить защитника "Рубина" Раиля Абдуллина, сообщают российские СМИ.

18-летний воспитанник казанского клуба на сегодняшний день входит в сферу интересов "сине-бело-голубых".

Абдуллин дебютировал за основу "Рубина" в декабре прошлого года, всего на его счету 2 матча.

Рыночная стоимость перспективного россиянина оценивается в 250 тысяч евро.

Не пропустите: "Рубин" может усилиться двумя игроками "Зенита". | http://soccernews.ru
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