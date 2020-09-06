"Зенит" интересуется 31-летним хавбеком "Бенфики"

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"Зенит" интересуется 31-летним хавбеком "Бенфики"

"Зенит" интересуется игроком "Бенфики" Аделем Таарабтом, утверждает Tuttomercatoweb.

По данным источника, 31-летний полузащитником также интересуются "Олимпиакос" и "Сампдория" и "Фиорентина".

Хавбек играет в "Бенфике" с 2015 года. Ранее он выступал за "Милан", "Дженоа", "Куинз Парк Рейнджерс" и "Фулхэм".

Соглашение футболиста с португальским клубом рассчитано до 2022 года.

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