"Зенит" интересуется атакующими хавбеками "Монако", "Бенфики" и "Удинезе"

"Зенит" собирается купить атакующего полузащитника в зимнее трансферное окно, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, петербургский клуб рассматривает кандидатуры Пицци ("Бенфика"), Якуба Янкто ("Удинезе") и Маркоса Лопеса ("Монако").

Стоит отметить, что возможный трансфера любого из этих футболистов обойдется "Зениту" не менее, чем в 15 миллионов евро.

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