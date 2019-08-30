"Зенит" интересуется двумя аргентинцами

Теги зенит санкт-петербургсан лоренцотрансферы

"Зенит" интересуется двумя аргентинцами

Сразу два футболиста "Сан Лоренцо" попали в сферу интересов "Зенита".

Как сообщает As, речь идет о защитнике Маркосе Сенеси и форварде Адольфо Гайче. Отмечается, что интерес к аргентинским игрокам также проявляет "Фиорентина".

В прошлом сезоне 22-летний Сенеси провел 33 матча, в которых отметился двумя голевыми передачами.

На счету 20-летнего Гайча три забитых мяча в 13 играх.

Читайте также: "Зенит" возьмет в аренду игрока "Порту". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ без Неймара, Мбаппе и Кавани добыл победу над "Метцом"

ПСЖ без Неймара, Мбаппе и Кавани добыл победу над "Метцом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Краснодар Краснодар 7 14
2 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
3 Ростов Ростов 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 7 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 7 10
10 Уфа Уфа 7 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Тамбов Тамбов 7 4
15 Сочи Сочи 7 3
16 Оренбург Оренбург 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов