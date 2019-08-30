"Зенит" интересуется двумя аргентинцами
Сразу два футболиста "Сан Лоренцо" попали в сферу интересов "Зенита".
Как сообщает As, речь идет о защитнике Маркосе Сенеси и форварде Адольфо Гайче. Отмечается, что интерес к аргентинским игрокам также проявляет "Фиорентина".
В прошлом сезоне 22-летний Сенеси провел 33 матча, в которых отметился двумя голевыми передачами.
На счету 20-летнего Гайча три забитых мяча в 13 играх.
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