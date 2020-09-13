"Зенит" интересуется экс-игроком "Локомотива" Мариу
"Зенит" интересуется хавбеком "Интера" Жоау Мариу, который в прошлом сезоне играл в "Локомотиве" на правах аренды. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По данным источника, "сине-бело-голубые" следят за результатами 27-летнего хавбека. Также на футболиста претендуют несколько клубов Ла Лиги.
В минувшем сезоне Мариу сыграл в составе "Локомотива" 22 матча, забил 1 мяч и сделал 6 результативных передач. С "Интером" соглашение футболиста рассчитано до лета 2022 года.
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