"Зенит" интересуется экс-игроком "Локомотива" Мариу

"Зенит" интересуется хавбеком "Интера" Жоау Мариу, который в прошлом сезоне играл в "Локомотиве" на правах аренды. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, "сине-бело-голубые" следят за результатами 27-летнего хавбека. Также на футболиста претендуют несколько клубов Ла Лиги.

В минувшем сезоне Мариу сыграл в составе "Локомотива" 22 матча, забил 1 мяч и сделал 6 результативных передач. С "Интером" соглашение футболиста рассчитано до лета 2022 года.

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