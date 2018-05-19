"Зенит" интересуется форвардом сборной Бразилии

"Зенит" интересуется форвардом "Гремио" и сборной Бразилии Луаном Виейрой, сообщает Globo Esporte.

По информации ресурса, "мушкетёры" готовы продать 25-летнего футболиста, но не менее чем за 20 миллионов евро.

Напомним, что в предыдущие два трансферных окна за Луаном "охотился" московский "Спартак", однако нападающий тогда решил дождаться предложения от европейского топ-клуба.

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