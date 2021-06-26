"Зенит" интересуется форвардом сборной Польши

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Как сообщает Janekx89, форвард польского клуба "Пяст" Якуб Шверчок заинтересовал питерский "Зенит".

По информации источника, российский клуб предметно интересуется польским нападающим.

Напомним, что Шверчок попал в заявку сборной Польши на Евро-2020. На турнире игрок провел на поле 29 минут в матче группового этапа со Швецией (2:3).

В 23 матчах прошедшего сезона чемпионата Польши футболист отметился 15 забитыми голами.

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