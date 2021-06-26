"Зенит" интересуется форвардом сборной Польши
Фото: википедия/Автор неизвестен
Как сообщает Janekx89, форвард польского клуба "Пяст" Якуб Шверчок заинтересовал питерский "Зенит".
По информации источника, российский клуб предметно интересуется польским нападающим.
Напомним, что Шверчок попал в заявку сборной Польши на Евро-2020. На турнире игрок провел на поле 29 минут в матче группового этапа со Швецией (2:3).
В 23 матчах прошедшего сезона чемпионата Польши футболист отметился 15 забитыми голами.
Также не пропустите: Сборная Италии не станет на колено перед матчем с Австрией. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Карло Анчелотти высказался о жесте со вставанием на колено и расизме
-
Сборная Италии не станет на колено перед матчем с Австрией
-
Лукаку высказался о Роналду в преддверии матча против Португалии на Евро-2020
-
Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча против Австрии
-
Переход Санчо в "Манчестер Юнайтед" почти завершен
Лента новостей
-
Главные новости дня: 25 июня
-
1
Паредес высказался об игре радом с Месси
-
"Зенит" интересуется форвардом сборной Польши
-
Карло Анчелотти высказался о жесте со вставанием на колено и расизме
-
Бэйл высказался в преддверии матча против Дании на Евро-2020
-
"Лацио" может обменять ключевого полузащитника на Артура из "Ювентуса"
-
Сборная Италии не станет на колено перед матчем с Австрией
-
Роберто Мартинес рассказал о состоянии сборной Бельгии перед матчем против Португалии
-
Лукаку высказался о Роналду в преддверии матча против Португалии на Евро-2020
-
Каспер Шмейхель лестно отозвался о сопернике перед матчем Евро-2020
-
Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча против Австрии
-
Бонуччи высказался в преддверии матча против Австрии
-
Переход Санчо в "Манчестер Юнайтед" почти завершен
-
Фердинанд высказался о Роналду
-
"ПСЖ" считает, что "Реал" не сможет позволить себе Мбаппе
-
РПЛ опубликовала расписание на первые 6 туров
-
Хейбьерг высказался перед матчем против Уэльса
-
Два футболиста могут покинуть "Манчестер Юнайтед" уже этим летом. Ван де Бек в списке
-
Коваленко может покинуть "Аталанту"
-
Тренер сборной Дании поделился ожиданиями перед матчем против Уэльса