"Зенит" интересуется футболистом сборной Уругвая

Хавбек "Дженоа" Диего Лаксальт может продолжить карьеру в России.

Как сообщает Calciomercato, "Зенит" предлагает за уругвайца 18 миллионов евро.

Самому Лаксальту "Зенит" готов предложить зарплату размером 3 миллиона евро за сезон.

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