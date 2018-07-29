"Зенит" интересуется футболистом сборной Уругвая

Теги диего лаксальтдженоазенит санкт-петербург

"Зенит" интересуется футболистом сборной Уругвая

Хавбек "Дженоа" Диего Лаксальт может продолжить карьеру в России.

Как сообщает Calciomercato, "Зенит" предлагает за уругвайца 18 миллионов евро.

Самому Лаксальту "Зенит" готов предложить зарплату размером 3 миллиона евро за сезон.

Читайте также: "Зенит" интересуется хавбеком "Ливерпуля". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов

Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 1 3
2 Рубин 1 3
3 Анжи 1 3
4 Ростов 1 3
5 Спартак Москва 1 3
6 Арсенал Тула 1 1
7 Динамо Москва 1 1
8 ЦСКА Москва 0 0
9 Крылья Советов 0 0
10 Локомотив Москва 0 0
11 Уфа 0 0
12 Краснодар 1 0
13 Ахмат 1 0
14 Оренбург 1 0
15 Урал 1 0
16 Енисей Красноярск 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов