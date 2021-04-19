"Зенит" интересуется Габиголом

Фото: Твиттер @gabigol

Форвард "Фламенго" Габриэл Барбоза (Габигол) может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает в своем Twitter бразильская журналистка Раиса Симплисио.

По данным источника, в трансфере 24-летнего бразильца заинтересован "Зенит".

Питерцы только прощупывают почву и пока не отправляли запрос "Фламенго" по игроку. Сам нападающий хочет покинуть Бразилию и не прочь попробовать свои силы в Англии или Испании.

В текущем сезоне Барбоза выходил на поле в футболке "крано-черных" в пяти встречах, в которых смог забить четыре гола. Его соглашение с клубом действует до конца декабря 2024 года.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.