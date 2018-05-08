"Зенит" интересуется хавбеком ЦСКА

Питерский "Зенит" интересуется полузащитником московского ЦСКА Сергеем Ткачевым, который текущий сезон на правах аренды проводит в тульском "Арсенале".

Так, по сведениям Спорт день за днем, "сине-бело-голубые" могут предпринять попытки подписать 28-летнего хавбека уже ближайшим летом. Ожидается, что армейцы будут готовы расстаться с игроком за сумму в 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Ткачев забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач в 28 матчах за "Арсенал".

Напомним, "Зенит" не вступал в переговоры с Михайловичем. | soccernews.ru