"Зенит" интересуется хавбеком ЦСКА

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"Зенит" интересуется хавбеком ЦСКАПитерский "Зенит" интересуется полузащитником московского ЦСКА Сергеем Ткачевым, который текущий сезон на правах аренды проводит в тульском "Арсенале".

Так, по сведениям Спорт день за днем, "сине-бело-голубые" могут предпринять попытки подписать 28-летнего хавбека уже ближайшим летом. Ожидается, что армейцы будут готовы расстаться с игроком за сумму в 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Ткачев забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач в 28 матчах за "Арсенал".

Напомним, "Зенит" не вступал в переговоры с Михайловичем. | soccernews.ru

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