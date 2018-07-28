"Зенит" интересуется хавбеком "Ливерпуля"

"Зенит" интересуется полузащитником "Ливерпуля" Лазаром Марковичем, сообщают российские СМИ.

Питерский клуб готов побороться за 24-летнего серба с греческим "Олимпиакосом" и бельгийским "Стандардом".

Отметим, что прошлый сезон Маркович провёл на правах аренды в "Андерлехте", сыграл 8 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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