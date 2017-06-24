"Зенит" интересуется хавбеком ПСЖ

"Зенит" претендует на полузащитника ПСЖ Лоренцо Каллегари, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, питерский клуб готов заплатить за 19-летнего француза два миллиона евро или взять его в аренду с правом последующего выкупа.

Отмечается, что в подписании Каллегари заинтересован главный тренер "Зенита" Роберто Манчини, который лично связывался с футболистом.

Контракт Каллегари с ПСЖ истекает летом 2018 года. В минувшем сезоне он сыграл всего 1 матч за основную команду парижан.

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