"Зенит" интересуется хавбеком "Рубина"

Петербургский "Зенит" проявляет интерес к полузащитнику казанского "Рубина" Игорю Коновалову, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, петербургский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Казанцы оценивают игрока в 4-5 миллионов евро.

Прошлым летом хавбеком интересовалось "Динамо", но клуб не договорился с ним по условиям личного контракта.

23-летний Коновалов является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел за казанский клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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