"Зенит" интересуется хавбеком "Рубина"
Петербургский "Зенит" проявляет интерес к полузащитнику казанского "Рубина" Игорю Коновалову, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, петербургский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Казанцы оценивают игрока в 4-5 миллионов евро.
Прошлым летом хавбеком интересовалось "Динамо", но клуб не договорился с ним по условиям личного контракта.
23-летний Коновалов является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел за казанский клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|16
|31
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13