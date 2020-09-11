"Зенит" интересуется хавбеком "Удинезе"
"Зенит" проявляет интерес к хавбеку "Удинезе" Родриго Де Паулю.
"Зенит" контактировал с Де Паулем, однако игрок ждет предложения от топ-клуба Италии. "Удинезе" оценивает аргентинца в 35 миллионов евро", - сообщает журналист Даниэле Лонго.
В минувшем сезоне Серии А Де Пауль провел 34 матча, в которых отметился семью голами и шестью ассистами.
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|Сочи
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|Тамбов
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