"Зенит" интересуется хавбеком "Уфы"
Полузащитник "Уфы" Кэтэлин Карп стал трансферной целью "Зенита", сообщает Prosport.ro.
По информации источника, "сине-бело-голубые" готовы заплатить за 25-летнего футболиста 3 миллиона евро.
В молдованине питерский клуб видит замену для Эмануэля Мамманы, который выбыл на длительный срок из-за травмы колена.
Карп способен сыграть как в центре обороны, так и на позиции опорного хавбека.
Не пропустите: "Зенит" намерен вернуть своего воспитанника из "Ростова". | http://soccernews.ru
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