"Зенит" интересуется игроками "Ростова"

"Зенит" планирует купить двух игроков "Ростова". Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным источника, петербургский клуб хочет купить защитника Дмитрия Чистякова и полузащитника Александра Саплинова.

Стоимость за обоих игроков 2 миллиона евро, однако "Ростов" не спешит расставваться с футболистами.

Отметим, что Чистяков и Саплинов стали игроками ростовского клуба этим летом. Оба футболиста выступали в клубах ФНЛ.

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