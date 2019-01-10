"Зенит" интересуется игроком "Арсенала"

"Зенит" хочет приобрести игрока "Арсенала" Генриха Мхитаряна. Об сообщил в своем журналист Грач Хачатрян.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется "Милан".

Мхитарян перешел в "Арсенал" в январе 2018 года.

Полузащитник в нынешнем сезоне участвовал в 20 матчах, забил четыре гола и сделал 3 ассиста.

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