"Зенит" интересуется игроком "Арсенала"

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"Зенит" интересуется игроком "Арсенала"

"Зенит" хочет приобрести игрока "Арсенала" Генриха Мхитаряна. Об сообщил в своем журналист Грач Хачатрян.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется "Милан".

Мхитарян перешел в "Арсенал" в январе 2018 года.

Полузащитник в нынешнем сезоне участвовал в 20 матчах, забил четыре гола и сделал 3 ассиста. 

Не пропустите: Тухель недоволен судейством в матче с "Генгамом". | http://soccernews.ru

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