"Зенит" интересуется Краневиттером

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"Зенит" интересуется Краневиттером

"Зенит" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Атлетико" Матиасу Краневиттеру, сообщил журналист Сесар Луис Мерло в своем твиттере. 

По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и согласовал с ним условия личного контракта. Если этот трансфер состоится, то "Зенит" откажется от покупки хавбека "Эстудиантеса" Сантьяго Аскасибара

По некоторым данным, 24-летний Краневиттер также входит в сферу интересов "Спартака", "Фиорентины" и "Галатасарая". "Атлетико" оценивает игрока в восемь миллионов евро.

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