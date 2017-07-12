"Зенит" интересуется мексиканским защитником Рейесом

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"Зенит" интересуется мексиканским защитником Рейесом

"Зенит" продолжает поиск центрального защитника, сообщает Diario de Noticias.

По сведениям издания, в сферу интересов российского клуба попал мексиканский защитник "Порту" Диего Рейес. Португальцы оценивают игрока в семь миллионов евро.

24-летний Рейес выступает за "Порту" с 2013 года и провел за клуб 23 матча. В двух предыдущих сезонах мексиканец играл за "Реал Сосьедад" и "Эспаньол" на правах аренды.

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