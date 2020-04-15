"Зенит" интересуется Мхитаряном

Теги зенит санкт-петербурггенрих мхитарянарсенал лондонроматрансферы

"Зенит" интересуется Мхитаряном

Хавбек "Арсенала" Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в РПЛ.

Как сообщает Transfermarketweb, в услугах 31-летнего армянина заинтересован "Зенит".

Напомним, что сейчас Мхитарян находится в аренде в "Роме" и клуба есть право выкупа игрока. Отмечается, что наставник "волков" Пауло Фонсека даже готов сменить игровую схему, чтобы использовать Мхитаряна в атаке в паре с Джеко.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро. В составе "Ромы" он провел 20 игр, забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

Читайте также: "Рома" хочет арендовать Мхитаряна еще на сезон. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

31 год назад случилась смертельная "давка" на "Хиллсборо": рассказываем историю одной из самых известных трагедий в футбольной истории

31 год назад случилась смертельная "давка" на "Хиллсборо": рассказываем историю одной из самых известных трагедий в футбольной истории

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов