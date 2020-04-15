"Зенит" интересуется Мхитаряном
Хавбек "Арсенала" Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в РПЛ.
Как сообщает Transfermarketweb, в услугах 31-летнего армянина заинтересован "Зенит".
Напомним, что сейчас Мхитарян находится в аренде в "Роме" и клуба есть право выкупа игрока. Отмечается, что наставник "волков" Пауло Фонсека даже готов сменить игровую схему, чтобы использовать Мхитаряна в атаке в паре с Джеко.
Трансферная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро. В составе "Ромы" он провел 20 игр, забил 6 голов и отдал 4 ассиста.
Читайте также: "Рома" хочет арендовать Мхитаряна еще на сезон. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
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|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
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|Арсенал Тула
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|28
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|Спартак Москва
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|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
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|11
|Тамбов
|22
|25
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|Сочи
|22
|24
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|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
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|15
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|22
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|Ахмат
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