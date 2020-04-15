"Зенит" интересуется Мхитаряном

Хавбек "Арсенала" Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в РПЛ.

Как сообщает Transfermarketweb, в услугах 31-летнего армянина заинтересован "Зенит".

Напомним, что сейчас Мхитарян находится в аренде в "Роме" и клуба есть право выкупа игрока. Отмечается, что наставник "волков" Пауло Фонсека даже готов сменить игровую схему, чтобы использовать Мхитаряна в атаке в паре с Джеко.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро. В составе "Ромы" он провел 20 игр, забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

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