"Зенит" интересуется молодым хавбеком "Рубина"

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"Зенит" интересуется молодым хавбеком "Рубина"

"Зенит" проявляет интерес к полузащитнику "Рубина" Рифату Жемалетдинову, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, петербургский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбек входит в сферу интересов его бывшего клуба "Локомотива".

В этом сезоне 21-летний Жемалетдинов провел за "Рубин" 19 матчей и забил 3 гола.

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