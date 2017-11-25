"Зенит" интересуется Набиуллиным

Известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян рассказал об интересе "Зенита" к защитнику "Рубина" Эльмиру Набиуллину.

"Зенит" активно интересуется Набиуллиным. Летом были по этому поводу серьёзные переговоры, но в итоге "Зенит" выбрал Мевлю. Тогда у петербургской команды была проблема с центральным защитником, а сейчас команде нужен Набиуллин. Слева у "Зенита" играют Кришито и Жирков, у обоих летом заканчиваются контракты. Набиуллин вполне реальный вариант для "Зенита". Вполне возможно, что зимой этот трансфер свершится" - сказал Арустамян.

Отметим, что в этом сезоне 22-летний Набиуллин сыграл за "Рубин" 13 матчей и забил 1 гол.

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