"Зенит" интересуется "новым Модричем"

Питерский "Зенит" вступил в борьбу за полузащитника загребского "Динамо" Анте Чорича, сообщает итальянская пресса.

Видеть в своей команде футболиста, которого называют "новым Модричем", хочет лично главный тренер "сине-бело-голубых" Роберто Манчини.

Основным претендентом на Чорича сейчас считается "Сампдория", однако "Зенит" готов составить конкуренцию генуэзскому клубу.

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