"Зенит" интересуется опорником сборной Чили

Фото инстаграм Пабло Гальдамеса

Питерский "Зенит" хочет усилить состав полузащитником сборной Чили Пабло Гальдамесом.

По информации Centotrentuno, российский клуб уже сделал предложение 24-летнему футболисту.

Опорный хавбек этим летом покинул "Велес Сарсфилд" на правах свободного агента, поэтому его можно подписать бесплатно.

Конкуренцию "Зениту" в борьбе за Гальдамеса намерен составить итальянский "Кальяри".

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