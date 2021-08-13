"Зенит" интересуется опорником сборной Чили
Фото инстаграм Пабло Гальдамеса
Питерский "Зенит" хочет усилить состав полузащитником сборной Чили Пабло Гальдамесом.
По информации Centotrentuno, российский клуб уже сделал предложение 24-летнему футболисту.
Опорный хавбек этим летом покинул "Велес Сарсфилд" на правах свободного агента, поэтому его можно подписать бесплатно.
Конкуренцию "Зениту" в борьбе за Гальдамеса намерен составить итальянский "Кальяри".
Не пропустите: "Зенит" нацелился на капитана "Наполи". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Салфетку со слезами Месси выставили на аукцион: известна сумма лота
-
Результаты жеребьёвки группового этапа Кубка России
-
УЕФА назвал трёх номинантов на звание лучшего игрока сезона в Лиге Европы
-
ПСЖ внёс шесть игроков в список неприкасаемых
-
Названы претенденты на звание лучшего игрока Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, Месси и Роналду - вне списка
Лента новостей
-
"Реал" интересуется Давидом Луисом
-
Тухель пошутил о трансфере Холанда в "Челси"
-
Салфетку со слезами Месси выставили на аукцион: известна сумма лота
-
"Уфа" избавилась от Сысуева
-
Наингголан выбрал новый клуб
-
ПСЖ огласил сроки восстановления Серхио Рамоса
-
Дмитрий Зеленов - новый глава пресс-службы "Спартака"
-
38-летний Пандев заключил новый контракт с "Дженоа"
-
Форвард "Спартака" Понсе отреагировал на переход Месси в ПСЖ
-
"Милан" возобновил интерес к Влашичу
-
"Краснодар" близок к подписанию 18-летнего хавбека
-
Балотелли оправдан по делу об изнасиловании несовершеннолетней девушки
-
Результаты жеребьёвки группового этапа Кубка России
-
УЕФА назвал трёх номинантов на звание лучшего игрока сезона в Лиге Европы
-
ПСЖ внёс шесть игроков в список неприкасаемых
-
"Зенит" интересуется опорником сборной Чили
-
Названы претенденты на звание лучшего игрока Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, Месси и Роналду - вне списка
-
"Рубин" исключил из заявки Деспотовича: комментарий клуба
-
Французский футболист умер в возрасте 37 лет
-
"Спартак" объявил об уходе Педро Роши