"Зенит" интересуется перспективным хорватом

Полузащитник туринского "Ювентуса" Марко Пьяца привлёк внимание "Зенита", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, питерский клуб намерен побороться за 22-летнего хорвата с "Монако" и "Шальке". "Бьянконери" готовы отдать перспективного футболиста в аренду, чтобы тот мог стабильно получать игровую практику.

В этом сезоне Пьяца не сыграл за "Ювентус" ни одного матча из-за тяжёлой травмы колена.

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