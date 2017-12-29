"Зенит" интересуется перспективным хорватом

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"Зенит" интересуется перспективным хорватом

Полузащитник туринского "Ювентуса" Марко Пьяца привлёк внимание "Зенита", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, питерский клуб намерен побороться за 22-летнего хорвата с "Монако" и "Шальке". "Бьянконери" готовы отдать перспективного футболиста в аренду, чтобы тот мог стабильно получать игровую практику.

В этом сезоне Пьяца не сыграл за "Ювентус" ни одного матча из-за тяжёлой травмы колена.

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