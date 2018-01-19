"Зенит" интересуется полузащитником ПСЖ

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"Зенит" интересуется полузащитником ПСЖ

Питерский "Зенит" нацелился на полузащитника ПСЖ Лоренцо Каллегари, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, в подписании 19-летнего француза лично заинтересован главный тренер "сине-бело-голубых" Роберто Манчини.

Стоит отметить, что в этом сезоне Каллегари не сыграл за ПСЖ ни одного матча. Ранее сообщалось, что на перспективного хавбека также претендует итальянский "Палермо".

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