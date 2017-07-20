"Зенит" интересуется полузащитником "Ювентуса"

Питерский "Зенит" хочет купить хавбека "Ювентуса" Томаса Ринкона, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, российский клуб готов подписать венесуэльца этим летом. "Сине-бело-голубым" придётся побороться за 29-летнего футболиста с "Аталантой" и "Фиорентиной".

Напомним, что Ринкон перешёл в "Ювентус" в январе 2017 года за восемь миллионов евро. В его активе 19 матчей и 1 результативная передача.

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