"Зенит" интересуется тренером "Порту"

Фото Movephoto / José Gageiro

Наставник "Порту" Сержиу Консейсау может возглавить "Зенит", сообщает Record.

По сведениям издания, "сине-бело-голубые" рассматривают кандидатуру португальца в качестве замены для Сергея Семака.

Также на 46-летнего специалиста претендуют "Милан" и "Марсель".

Консейсау тренирует "Порту" с 2017 года и уже выиграл с командой 5 трофеев.

Не пропустите: Барриоса хотят подписать клубы из Италии и Англии. | http://soccernews.ru