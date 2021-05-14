"Зенит" интересуется тренером "Порту"

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"Зенит" интересуется тренером "Порту"

Фото Movephoto / José Gageiro

Наставник "Порту" Сержиу Консейсау может возглавить "Зенит", сообщает Record.

По сведениям издания, "сине-бело-голубые" рассматривают кандидатуру португальца в качестве замены для Сергея Семака.

Также на 46-летнего специалиста претендуют "Милан" и "Марсель".

Консейсау тренирует "Порту" с 2017 года и уже выиграл с командой 5 трофеев.

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