"Зенит" интересуется вингером дортмундской "Боруссии"

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"Зенит" интересуется вингером дортмундской "Боруссии"Питерский "Зенит" интересуется вингером дортмундской "Боруссии" Эмре Мором, информирует TuttoMercatoWeb.

По сведениям издания, "сине-бело-голубые" вошли в число претендентов на 20-летнего футболиста "шершней", который ранее едва не перешел на правах аренды в миланский "Интер".

В прошлом сезоне Мор забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи в 19 матчах за "Боруссию".

Напомним, Молло хочет остаться в "Зените". | soccernews.ru

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