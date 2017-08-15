Питерский "Зенит" интересуется вингером дортмундской "Боруссии" Эмре Мором, информирует TuttoMercatoWeb.

По сведениям издания, "сине-бело-голубые" вошли в число претендентов на 20-летнего футболиста "шершней", который ранее едва не перешел на правах аренды в миланский "Интер".

В прошлом сезоне Мор забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи в 19 матчах за "Боруссию".

Напомним, Молло хочет остаться в "Зените". | soccernews.ru