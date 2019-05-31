"Зенит" интересуется защитником "Краснодара"

Питерский "Зенит" рассматривает вариант с подписанием правого защитника "Краснодара" Сергея Петрова, сообщают российские СМИ.

"Сине-бело-голубые" хотят переманить 28-летнего футболиста, который через месяц станет свободным агентом.

Новоиспечённый чемпион России видит в фулбеке "быков" замену для Александра Анюкова, который близок к завершению карьеры.

Петров является воспитанником "Зенита". В текущем сезоне он сыграл за "Краснодар" 33 матча, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Стоимость игрока оценивается в 3,5 миллиона евро.

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