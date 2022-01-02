"Зенит" интересуется защитником "Лацио"

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"Зенит" интересуется защитником "Лацио"Фото: инстаграм Фелипе/Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" заинтересован в подписании бразильского защитника "Лацио" Луиса Фелипе. Контракт игрока с римлянами истекает в конце нынешнего сезона.

Как сообщает издание Corriere dello Sport, переговоры бразильцем и "Лацио" по поводу нового соглашения близки к провалу. Если они так и не договорятся, то игрок может быть продан уже в январе.

В данный ситуации "Валенсия" и "Зенит" готовы подписать игрока и готовы платить ему оклад в размере 2.5 миллионов евро, которые он запрашивает.

В нынешнем сезоне Фелипе сыграл 22 матча за "Лацио".

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