"Зенит" интересуется защитником "Лацио"
Фото: инстаграм Фелипе/Автор неизвестен
Петербургский "Зенит" заинтересован в подписании бразильского защитника "Лацио" Луиса Фелипе. Контракт игрока с римлянами истекает в конце нынешнего сезона.
Как сообщает издание Corriere dello Sport, переговоры бразильцем и "Лацио" по поводу нового соглашения близки к провалу. Если они так и не договорятся, то игрок может быть продан уже в январе.
В данный ситуации "Валенсия" и "Зенит" готовы подписать игрока и готовы платить ему оклад в размере 2.5 миллионов евро, которые он запрашивает.
В нынешнем сезоне Фелипе сыграл 22 матча за "Лацио".
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