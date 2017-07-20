"Зенит" интересуется защитником "Лиона"

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"Зенит" интересуется защитником "Лиона"Питерский "Зенит" интересуется защитником французского "Лиона" Мапу Янга-Мбива, информирует Get Football News France.

По сведениям источника, помимо "сине-бело-голубых" на 28-летнего бека также претендуют "Монпелье", шансы которого оцениваются как наиболее предпочтительные, и английский "Сток Сити".

В завершившемся сезоне Янга-Мбива сыграл 34 матча за "Лион". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Зенит" провернул очередной трансфер. | soccernews.ru

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