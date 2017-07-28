"Зенит" интересуется защитником "Лиона"

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"Зенит" интересуется защитником "Лиона"Питерский "Зенит" интересуется защитником французского "Лиона" Эммануэлем Мамманой, информирует FootMercato.

По сведениям источника, "сине-бело-голубые" проявляют предметный интерес к 21-летнему беку "ткачей", которые вполне могут пойти на продажу аргентинца ввиду того, что в настоящее время в команде находится сразу шесть центрбеков. Если лишним в итоге тренерский штаб "Лиона" определит именно Мамману, то французы будут готовы начать переговоры с "Зенитом".

Напомним, Эрнани хочет покинуть "Зенит". | soccernews.ru

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