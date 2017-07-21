"Зенит" интересуется защитником "Марселя"

Защитник "Марселя" Роланду стал трансферной целью "Зенита", сообщает Tuttomercatoweb.

По информации ресурса, питерский клуб готов купить 31-летнего португальца этим летом за полтора миллиона евро.

Роланду выступает за "Марсель" с 2015 года, сыграл 64 матча и забил 5 голов. Его контракт с провансальцами истекает следующим летом.

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