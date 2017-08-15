"Зенит" интересуется защитником "Наполи"

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"Зенит" интересуется защитником "Наполи"Питерский "Зенит" интересуется защитником итальянского "Наполи" Николой Максимовичем, информирует Sky Sport 24.

По сведениям источника, главным конкурентом "сине-бело-голубых" в борьбе за 25-летнего бека является миланский "Интер". Однако вполне вероятно, что серб не сменит клубную прописку в текущее трансферное окно ввиду того, что "Наполи" не намерен с ним расставаться.

Напомним, "Зенит" не смог заявить Краневиттера на матчи Лиги Европы. | soccernews.ru

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