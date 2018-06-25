"Зенит" интересуется защитником "Ромы"

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"Зенит" интересуется защитником "Ромы"Питерский "Зенит" интересуется защитником "Ромы" Жуаном Жезусом, информирует TuttoMercatoWeb.

Так, по сведениям источника, "сине-бело-голубые" рассматривают вариант с приобретением этим летом 27-летнего бека "волков".

В завершившемся сезоне Жезус сыграл 29 матчей за "Рому". Результативными действиями в них он не отметился.

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