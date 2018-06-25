"Зенит" интересуется защитником "Ромы"
Питерский "Зенит" интересуется защитником "Ромы" Жуаном Жезусом, информирует TuttoMercatoWeb.
Так, по сведениям источника, "сине-бело-голубые" рассматривают вариант с приобретением этим летом 27-летнего бека "волков".
В завершившемся сезоне Жезус сыграл 29 матчей за "Рому". Результативными действиями в них он не отметился.
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|Команда
|М
|О
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|Наполи
|38
|91
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|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
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|СПАЛ
|38
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|18
|Кротоне
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