Питерский "Зенит" интересуется защитником "Ромы" Жуаном Жезусом, информирует TuttoMercatoWeb.

Так, по сведениям источника, "сине-бело-голубые" рассматривают вариант с приобретением этим летом 27-летнего бека "волков".

В завершившемся сезоне Жезус сыграл 29 матчей за "Рому". Результативными действиями в них он не отметился.

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