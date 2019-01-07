"Зенит" интересуется защитником "Ромы"

Защитник "Ромы" Рик Карсдорп может перейти в другой клуб. Об этом информирует твиттер турецкиого журналиста Сафак Малатая.

В игроке заинтересованы несколько клубов: "Бешикташ" и "Фейеноорд". Конкуренцию может составить "Зенит".

Футболист перешел в "Рому" в 2017 году, однако почти не играл.

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