"Зенит" интересуется защитником "Ростова" Осипенко

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"Зенит" интересуется защитником "Ростова" Осипенко

Защитник "Ростова" Максим Осипенко может продолжить карьеру в другом клубе. Об этом сообщает "СЭ".

По данным источника, 26-летним игроком интересуется "Зенит".

Защитник дебютировал в РПЛ в 2019 году. Тогда он играл за "Тамбов", а зимой перешел в "Ростов".

В текущем розыгрыше игрок провел за команду 4 матча в РПЛ.

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