"Зенит" интересуется защитником "Тамбова"

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"Зенит" интересуется защитником "Тамбова"

Защитник "Тамбова" Марат Быстров находится на радаре питерского "Зенита", сообщают российские СМИ.

Спортивный директор "сине-бело-голубых" Константин Сарсания следил за игрой 25-летнего футболиста в ходе матча шестого тура ФНЛ между "Зенитом-2" и "Тамбовом", который состоялся в минувшую субботу.

Стоит отметить, что в услугах Быстрова также заинтересован московский "Локомотив".

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