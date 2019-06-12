"Зенит" интересуется защитником "Торино"

Защитник "Торино" Лянко Войнович привлёк внимание питерского "Зенита", сообщает итальянская пресса.

"Сине-бело-голубые" рассматривают вариант с подписанием бразильца сербского происхождения во время летнего трансферного окна.

Вторую половину минувшего сезона 22-летний футболист провёл на правах аренды в "Болонье", сыграл 13 матчей и забил 1 гол.

Контракт Войновича с "Торино" рассчитан до июня 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 8 миллионов евро.

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