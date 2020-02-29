"Зенит" испытывает колоссальные проблемы с атакой перед матчем с "Локомотивом"

Питерский "Зенит" лишился двух основных нападающих в преддверии матча 20-го тура РПЛ против "Локомотива".

Артём Дзюба восстанавливается после травмы, полученной на последнем сборе, а Сердар Азмун заболел и также не сможет сыграть с "железнодорожниками".

Из форвардов у "сине-бело-голубых" остались только Малком и Себастьян Дриусси, но они предпочитают играть на флангах.

Матч "Зенит" - "Локомотив" состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.

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