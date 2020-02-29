"Зенит" испытывает колоссальные проблемы с атакой перед матчем с "Локомотивом"
Питерский "Зенит" лишился двух основных нападающих в преддверии матча 20-го тура РПЛ против "Локомотива".
Артём Дзюба восстанавливается после травмы, полученной на последнем сборе, а Сердар Азмун заболел и также не сможет сыграть с "железнодорожниками".
Из форвардов у "сине-бело-голубых" остались только Малком и Себастьян Дриусси, но они предпочитают играть на флангах.
Матч "Зенит" - "Локомотив" состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.
Не пропустите: Игроки "Локомотива" Фарфан и Антон Миранчук пропустят матч с "Зенитом". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Оренбург
|19
|20
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Крылья Советов
|20
|19
|15
|Ахмат
|19
|19
|16
|Сочи
|18
|15