"Зенит" испытывает колоссальные проблемы с атакой перед матчем с "Локомотивом"

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"Зенит" испытывает колоссальные проблемы с атакой перед матчем с "Локомотивом"

Питерский "Зенит" лишился двух основных нападающих в преддверии матча 20-го тура РПЛ против "Локомотива".

Артём Дзюба восстанавливается после травмы, полученной на последнем сборе, а Сердар Азмун заболел и также не сможет сыграть с "железнодорожниками".

Из форвардов у "сине-бело-голубых" остались только Малком и Себастьян Дриусси, но они предпочитают играть на флангах.

Матч "Зенит" - "Локомотив" состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.

Не пропустите: Игроки "Локомотива" Фарфан и Антон Миранчук пропустят матч с "Зенитом". | http://soccernews.ru
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