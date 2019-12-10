"Зенит" из-за автогола проиграл "Бенфике" в Юношеской лиге УЕФА

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"Зенит" из-за автогола проиграл "Бенфике" в Юношеской лиге УЕФА

В рамках заключительного тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА "Зенит" в гостях минимально уступил "Бенфике".

Исход матча решил автогол на 59-й минуте, который в свой пассив записал вратарь питерцев Даниил Одоевский.

"Бенфика U-19" (Португалия) - "Зенит U-19" (Россия) - 1:0

Гол: Одоевский, 59 (автогол) - 1:0.

"Бенфика U-19": Кокубо, Франсишку Салданья, Фабиу Баптишта (Диогу Насименту, 70), Гонсалу Лоурейру, Родригес, Камара (Паулу Бернарду, 69), Энрике Жоку, Рафаэл Родригеш, Энрике Араужу (Луиш Лопеш, 61), Жаир Тавареш (Соуса, 46), Тиагу Араужу.

"Зенит U-19": Одоевский, Хотулев, Молчан, Вахания, Смирнов, Ногтев, Симутенков (Князев, 73), Каргинов (Воробьев, 84), Кравцов (Бычков, 66), Симдянкин (Коршунов, 66), Косарев.

Напомним, что матч основных команд начнётся в 23:00 по московскому времени.

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