"Зенит" из-за автогола проиграл "Бенфике" в Юношеской лиге УЕФА
В рамках заключительного тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА "Зенит" в гостях минимально уступил "Бенфике".
Исход матча решил автогол на 59-й минуте, который в свой пассив записал вратарь питерцев Даниил Одоевский.
"Бенфика U-19" (Португалия) - "Зенит U-19" (Россия) - 1:0
Гол: Одоевский, 59 (автогол) - 1:0.
"Бенфика U-19": Кокубо, Франсишку Салданья, Фабиу Баптишта (Диогу Насименту, 70), Гонсалу Лоурейру, Родригес, Камара (Паулу Бернарду, 69), Энрике Жоку, Рафаэл Родригеш, Энрике Араужу (Луиш Лопеш, 61), Жаир Тавареш (Соуса, 46), Тиагу Араужу.
"Зенит U-19": Одоевский, Хотулев, Молчан, Вахания, Смирнов, Ногтев, Симутенков (Князев, 73), Каргинов (Воробьев, 84), Кравцов (Бычков, 66), Симдянкин (Коршунов, 66), Косарев.
Напомним, что матч основных команд начнётся в 23:00 по московскому времени.
Не пропустите: Болельщики "Зенита" раскрасили трамвай в Лиссабоне. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Сёмин прокомментировал санкции ВАДА, наложенные на Россию
-
Крыховяк сказал, что "Локомотив" готов к матчу с "Атлетико"
-
"Арсенал" нацелился на тренера Паулу Соуза
-
Червиченко прокомментировал новость о завершении карьеры Сычевым
-
Дом Милинковича-Савича ограбили на 100 тысяч евро
-
"Зенит" из-за автогола проиграл "Бенфике" в Юношеской лиге УЕФА
-
1
Тухель высказался о конфликте с Мбаппе
-
Слуцкий не планирует возвращаться в РПЛ
-
АЕК провёл презентацию Карреры
-
1
Боярский: "Дзюба отбирает мой хлеб"
-
Зинченко впервые за два месяца попал в заявку "Манчестер Сити"
-
"Локомотив" отреагировал на решение Сычёва завершить карьеру
-
Дешам продлил контракт со сборной Франции
-
Дзюба признан лучшим игроком первой части сезона РПЛ по версии CIES
-
3
"Фратрия" подвела итоги акции "Фанат - не преступник"
-
Жоау Мариу описал Москву тремя словами
-
Абрамович готов продать "Челси" за 3 миллиарда долларов
-
Уткин рассказал, чем отличается Тедеско от Кононова
-
Болельщики "Зенита" раскрасили трамвай в Лиссабоне
-
1
Минюст США обвинил Россию в подкупе ФИФА при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4