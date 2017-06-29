Питерский "Зенит" избавился от двух своих игроков, в услугах которых не был заинтересован новоиспеченный главный тренер команды Роберто Манчини.

Как информирует Спорт день за днем, стан "сине-бело-голубых" на правах аренды покинут полузащитники Александр Рязанцев и Артур Юсупов. Первый до конца сезона 2017/2018 будет выступать за пермский "Амкар", а второй также до лета следующего года будет выступать за "Ростов".

Напомним, переход Павона в "Зенит" находится под угрозой срыва. | soccernews.ru