"Зенит" избавился от двух своих игроков

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"Зенит" избавился от двух своих игроковПитерский "Зенит" избавился от двух своих игроков, в услугах которых не был заинтересован новоиспеченный главный тренер команды Роберто Манчини.

Как информирует Спорт день за днем, стан "сине-бело-голубых" на правах аренды покинут полузащитники Александр Рязанцев и Артур Юсупов. Первый до конца сезона 2017/2018 будет выступать за пермский "Амкар", а второй также до лета следующего года будет выступать за "Ростов".

Напомним, переход Павона в "Зенит" находится под угрозой срыва. | soccernews.ru

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